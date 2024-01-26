Армия 26 января 2024, 06:32 Российские инженеры создали самый быстрый в зоне СВО дрон-конвертоплан Самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий» разовьет скорость до 200 км/ч РИА «Новости»

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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Он почти в 2,5 раза быстрее используемых в зоне спецоперации беспилотников, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», — сказал он.

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Беспилотник сконструировали таким образом, чтобы он взлетал, как квадрокоптер, а разгонялся и продолжал лететь, как самолет — на крыльях, по законам аэродинамики. Это позволило сэкономить до 70% энергии.

Алексей Герман заявил, что использованные в зоне СВО дроны вертикального взлета разгонялись не более чем до 85 километров в час. Они неповоротливые и медлительные. «Ловкий», по его словам, не только быстрее. Он способен задерживаться в воздухе в 2,5 раза дольше, чем другие дроны, и обслуживаться только одним оператором.

Национальная технологическая инициатива представила беспилотник «Бегалет-Мираж». Он способен подниматься на высоту до восьми километров.