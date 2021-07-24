Раскрыт способ продлить жизнь аккумулятору смартфона

Аккумулятор мобильного не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, лучше всего поддерживать заряд на уровне 30-85%. В таком случае аккумулятор прослужит дольше, рассказал начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что заряд на уровне 30-85%, как считается, дает минимальный износ элемента питания.

Верещагин рекомендует стараться не разряжать аккумулятор меньше, чем на 30%, поскольку «длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс».

Долго держать телефон подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки нельзя. Аварийного превышения заряда не допустит встроенный контролер, «но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно».

А вот сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда — это, по словам эксперта, самые опасные условия для долговечности аккумулятора.

Также Верещагин порекомендовал использовать оригинальные аккумуляторы, поскольку качество их изготовления и точность параметров выше, а значит и прослужат они дольше.

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