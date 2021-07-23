Повышенный спрос на кнопочные телефоны в России объяснили

Везти кнопочные телефоны из-за границы в Россию в прошлом году было дорого из-за ковидных ограничений. В стране образовался дефицит этих гаджетов. Когда все нормализовалось, соотечественники бросились их скупать. Так объяснил ажиотаж вокруг этих морально устаревших электронных устройств владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«В 2020 году из-за пандемии был дефицит контейнеров, логистика работала не так, как раньше, стоимость контейнеров выросла. При этом стоимость кнопочных телефонов <…> варьируется от шести до 20 долларов. Везти их самолетом крайне дорого, поэтому везут либо железной дорогой, но чаще везут морем. В отсутствие логистики поставки были небольшими, возник дефицит», — рассказал Муртазин.

По словам собеседника, поставки выросли на фоне недостатка предложений в прошлом году, но если сравнивать с 2019 годом, то ситуация практически не изменилась за одним исключением: стоимость кнопочных телефонов, как и всей электроники, выросла более чем на 20%.

«С теориями заговора это вообще не связано», — подытожил аналитик.

Ранее «Коммерсант» сообщил о повышенном спросе на кнопочные телефоны в России с начала года. По данным издания, эту тенденцию зафиксировали крупнейшие российские ретейлеры.