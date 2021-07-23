Спрос на кнопочные телефоны вырос среди россиян

Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны. Рост продаж в первом полугодии 2021 года зафиксировали крупнейшие российские ретейлеры. При этом раньше эта категория товаров каждый год сокращалась на 5–10%, сообщил «Коммерсант».

За указанный период, по подсчетам крупнейших ретейлеров, рост составил от 6,7% («Связной») до 26% (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном отношении продажи выросли на 18,8 и 35% соответственно.

Эксперты пояснили, что простые дешевые аппараты оказались востребованными среди удаленных работников во время пандемии. Дело в том, что они заменяют сотрудникам стационарные устройства.

Участники рынка также говорят об усилении бдительности россиян в отношении кибермошенников и утечек данных. Однако на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты поставки таких телефонов сокращаются. По этой же причине происходит значительный рост стоимости самих устройств.

В розничных магазинах Tele2 вырос спрос на видеокамеры и системы видеонаблюдения для «умного дома». За первые полгода 2021-го продажи видеооборудования в фирменной рознице мобильного оператора выросли в четыре раза год к году. Также покупатели стали приобретать больше развлекательных цифровых продуктов. Продажи ТВ-приставок с начала года выросли в 8,5 раза.