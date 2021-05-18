Путин и Си Цзиньпин дадут старт строительству атомного объекта

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду примут участие в онлайн-церемонии начала строительства атомного объекта, который станет совместным проектом двух стран. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщило РИА «Новости».

Председатель КНР по видеосвязи из Пекина вместе с президентом РФ примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в сфере атомной энергетики, сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин. Подробностей она не уточнила.

Россия и Китай уже реализовали ряд проектов в атомной отрасли. С российским участием в том числе были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС.

В Китае ранее заявили, что намерены совместно с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и оберегать мир вне зависимости от того, как будет меняться ситуация.

Газета «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятной площадкой для встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом якобы может стать Швейцария. Однако никаких конкретных решений на этот счет пока не принято.