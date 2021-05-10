Китай заявил о намерении отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Пекин вместе с Москвой будет защищать международную справедливость, отстаивать итоги Второй мировой войны и оберегать мир. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность. В условиях [распространения] COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире», — цитирует ТАСС Чуньин.

Представитель китайского дипломатического ведомства отметила успешное проведение в России парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне и поздравила с этим.

В сентябре прошлого года совместную работу по вопросам итогов Второй мировой анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин. Он направил телеграмму президенту России Владимиру Путину. В этом послании глава Китая подчеркнул, что дружба между РФ и КНР скреплена кровью, а во время войны появилась «прочная основа для развития двусторонних отношений».