Коронавирус помешал производству гаджетов в Китае. Это скажется на цене техники в России

Ситуация с коронавирусом в Китае привела к тому, что часть фабрик по производству гаджетов прекратила свою работу. Рынок ждет дефицит, но он будет незначительным. Будут проблемы с покупкой некоторых моделей, но не более того. Цены могут подскочить, но только в «серых» магазинах. Таким мнением с «360» поделился главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев.

Речь идет не только о китайских смартфонах и планшетах. В частности, компания Apple заявила, что приостанавливает поставки iPhone.

«Несмотря на то, что главные компании и их штабы находятся в разных странах, производство расположено в Китае. И из-за сложившейся ситуации заводы просто не могут произвести или отгрузить нужное количество товара», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что глобального дефицита гаджетов ждать не стоит. Покупатели могут столкнуться со сложностью в покупке конкретного телефона определенного цвета и объема в каком-то конкретном магазине. Но если поискать по другим точкам, то необходимый товар можно найти.

«Бить панику, бежать и скупать все подряд не стоит, потому что хочется верить, что в течение месяца — полутора ситуация нормализуется, фабрики откроются», — отметил Николаев.

Он подчеркнул, что основные поставщики цены точно повышать не будут. А вот «серые» реселлеры, которые закупают товары в Китае небольшими партиями, могут. Они вынуждены будут поменять ценники, потому что в ближайшее время привезти что-либо для продажи они не смогут.

Комментируя ситуацию с отменой акций по продаже гаджетов в различных магазинах, Николаев пояснил это переживаниями продавцов. Они боятся, что не смогут обеспечить достаточное количество гаджетов даже при условии, что они есть на складе.

Ранее СМИ сообщили, что магазины повысили цены на китайские телефоны на 10−20%. При этом начиная с февраля закончились акции и скидки на эти аппараты. Это связали с тем, что из-за коронавируса в Китае закрыли фабрики по производству электроники.

Однако вчера стало известно, что сотрудники предприятий Apple в Китае уже начали возвращаться к работе. Однако восстановить темпы производства после вынужденного простоя удастся не скоро.