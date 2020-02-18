Дата презентации бюджетного iPhone утекла в Сеть

По данным журналистов, на прилавках магазинов новый гаджет окажется 3 апреля. В качестве названия нового смартфона Apple выбрала iPhone 9.

Внешне аппарат будет повторять восьмую версию популярного гаджета, но начинка будет намного мощнее. Ранее источники Bloomberg рассказали, что новый гаджет получит экран с диагональю 4,7 дюйма. При этом новинка получит такой же процессор, как и у флагманского iPhone 11.

Однако готовить деньги пока еще рано. Из-за эпидемии коронавируса Apple ограничила поставки iPhone. Производство аппаратов пришлось сократить, хотя сами заводы находятся за пределами провинции Хубэй, где власти объявили карантин из-за массового распространения коронавируса. Работники уже начали возвращаться к работе, но происходит это медленно.