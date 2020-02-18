    18 февраля 2020, 15:41

    Дата презентации бюджетного iPhone утекла в Сеть

    Анатолий Минкин

    Второй бюджетный iPhone после SE компания Apple покажет на весенней презентации. По предварительным данным она может пройти во вторник, 31 марта. Об этом со ссылкой близкие к компании источники сообщило издание Iphone-ticker.
    Дата презентации бюджетного iPhone утекла в Сеть

    По данным журналистов, на прилавках магазинов новый гаджет окажется 3 апреля. В качестве названия нового смартфона Apple выбрала iPhone 9.

    Внешне аппарат будет повторять восьмую версию популярного гаджета, но начинка будет намного мощнее. Ранее источники Bloomberg рассказали, что новый гаджет получит экран с диагональю 4,7 дюйма. При этом новинка получит такой же процессор, как и у флагманского iPhone 11.

    Однако готовить деньги пока еще рано. Из-за эпидемии коронавируса Apple ограничила поставки iPhone. Производство аппаратов пришлось сократить, хотя сами заводы находятся за пределами провинции Хубэй, где власти объявили карантин из-за массового распространения коронавируса. Работники уже начали возвращаться к работе, но происходит это медленно.