    09 апреля 2020, 19:29

    Производитель «блокаторов вирусов» прекратил их выпуск «по этическим причинам»

    Эля Данилюк

    «Блокатор вирусов» перестали производить. Разработчики заявили, что процесс остановлен «по этическим причинам». Об этом сообщили «Открытые медиа».

    Генеральный директор компании Александр Виноградов объявил о том, что препарат необходимо проверять на «инактивацию новых вирусов, исследование на которых ранее проводилось».

    О том, что производство остановлено, сообщили на сайте компании.

    Производитель «блокаторов вирусов» прекратил их выпуск «по этическим причинам» | Изображение 1
    Источник фото: Международный научный центр SCAMT

    Несмотря на то, что средство появилось аккурат перед пандемией COVID-19, разработчики никак не связывают его с этим событием. «Это чистое совпадение», — подчеркнул Виноградов. Эффективность против коронавируса производители так же не подтверждают и просят не вестись на провокации.

    «Данный продукт невольно стал объектом обсуждения и спекуляции. Мы просим не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам», — заключил разработчик.

    Блокаторы вирусов в виде бейджей со специальными сменными картриджами стали крайне популярными этой весной. Как утверждают разработчики, препарат благодаря капсуле диоксида хлора защищает от 99% бактерий. Многие блогеры на волне популярности средств защиты от коронавируса стали рекламировать эти бейджи. Накануне с подобным блокатором заметили и пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков заявил, что не уверен в эффективности такого средства.