Производитель «блокаторов вирусов» прекратил их выпуск «по этическим причинам»

Генеральный директор компании Александр Виноградов объявил о том, что препарат необходимо проверять на «инактивацию новых вирусов, исследование на которых ранее проводилось».

О том, что производство остановлено, сообщили на сайте компании.

Источник фото: Международный научный центр SCAMT

Несмотря на то, что средство появилось аккурат перед пандемией COVID-19, разработчики никак не связывают его с этим событием. «Это чистое совпадение», — подчеркнул Виноградов. Эффективность против коронавируса производители так же не подтверждают и просят не вестись на провокации.

«Данный продукт невольно стал объектом обсуждения и спекуляции. Мы просим не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам», — заключил разработчик.

Блокаторы вирусов в виде бейджей со специальными сменными картриджами стали крайне популярными этой весной. Как утверждают разработчики, препарат благодаря капсуле диоксида хлора защищает от 99% бактерий. Многие блогеры на волне популярности средств защиты от коронавируса стали рекламировать эти бейджи. Накануне с подобным блокатором заметили и пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков заявил, что не уверен в эффективности такого средства.