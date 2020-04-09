    09 апреля 2020, 16:32

    «Не знаю, помогает он или нет». Песков — о своем бейдже-блокаторе вирусов

    Эля Данилюк

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого не так давно заметили противовирусный бейдж, не смог ответить на вопрос, защищает ли этот прибор от болезней. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.ru».
    «Не знаю, помогает он или нет». Песков — о своем бейдже-блокаторе вирусов

    «Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — поделился с журналистами представитель Кремля. Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, и непонятно, что действительно может помочь.

    Песков не уверен в эффективности препарата и добавил, что читал про побочные эффекты. Но у себя он их не обнаружил.

    Ранее пресс-секретарь президента подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов, об этом сообщал ТАСС.

    Противовирусный бейдж разработан в Национальном исследовательском университете ИТМО. В нем содержится активное вещество — диоксид хлора. В ИТМО его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность вирусов».

    Ранее российский вирусолог усомнился в действенности препарата. Он назвал его средством для зарабатывания денег и чепухой. Подробнее о блокаторе вирусов рассказали врачи. По их мнению, останавливать вирус может только лекарство.