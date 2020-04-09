«Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — поделился с журналистами представитель Кремля. Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, и непонятно, что действительно может помочь.

Песков не уверен в эффективности препарата и добавил, что читал про побочные эффекты. Но у себя он их не обнаружил.

Ранее пресс-секретарь президента подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов, об этом сообщал ТАСС.

Противовирусный бейдж разработан в Национальном исследовательском университете ИТМО. В нем содержится активное вещество — диоксид хлора. В ИТМО его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность вирусов».

Ранее российский вирусолог усомнился в действенности препарата. Он назвал его средством для зарабатывания денег и чепухой. Подробнее о блокаторе вирусов рассказали врачи. По их мнению, останавливать вирус может только лекарство.