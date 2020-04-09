Вместо чеснока на шею. Блокатор вирусов снова стал опасно популярным

В России стали набирать популярность так называемые блокаторы вирусов, которые должны обеззараживать воздух вокруг человека и не давать вирусам достичь наиболее уязвимых мест — слизистых оболочек. «360» узнал, откуда взялись эти блокаторы и стоит ли на них тратить деньги.

Блокаторы вирусов в виде бейджей со специальными сменными картриджами снова стали очень популярны. На российском рынке наряду с японскими и корейскими образцами появился и отечественный. Стоимость таких блокаторов варьируется от 400 рублей до полутора тысяч. Однако насчет действенности бейджей есть серьезные сомнения.

Причем история с чудо-блокаторами началась достаточно давно, еще во время пандемии свиного гриппа в 2008-м. Тогда в США активно распространялась псевдонаучная книга о «лекарстве от всех болезней». Таким лекарством и был заявлен основной компонент блокаторов вируса — диоксид хлора. Автор книги предлагал растворять диоксид хлора в воде и принимать внутрь, однако позже стали производиться и бейджи, которые было достаточно повесить на шею, чтобы чувствовать себя защищенным от всех недугов.

Они правда работают?

Как рассказал «360» врач-терапевт высшей категории и член клуба научных журналистов Алексей Водовозов, исследований эффективности этой технологии «блокировки вируса» практически не было. «Все ссылаются на японские исследования — японцы и правда их проводили, но этим занималась только одна исследовательская группа, плотно аффилированная с производителями», — сказал он.

Кроме того, что ученые могли быть заинтересованы в положительном результате своих исследований, есть к результатам и другие претензии. Водовозов объяснил, что дезинфицирующий эффект, который действительно мог бы уничтожить вирус, обнаружили только для двух разновидностей ОРВИ.

В принципе к этому изделию огромная масса вопросов — их озвучивают и микробиологи, и врачи, и химики. Никто не проверял ни его эффективность на людях, ни его безопасность. Коронавирусы в этой технологии не проверялись никем и никогда Алексей Водовозов.

Российская компания «Инноколлоид», производящая блокаторы вирусов, временно приостановила производство. Как сообщил изданию «Открытые медиа» генеральный директор предприятия Александр Виноградов, это произошло «по этическим причинам». Он отметил, что никаких исследований эффективности блокаторов при коронавирусе они не проводили.

Врач-терапевт высшей категории, врач-иммунолог Ирина Ярцева подтвердила, что в доказательной медицине врачи не пользуются подобными технологиями из-за их сомнительности. «Это такой обывательский ход. Никаких научных исследований эти блокаторы не проходили и наравне с лекарствами в медицине не рассматриваются», — считает она.

Мне кажется, это больше для психологического спокойствия, мол, я повесил, я не заболею. Это все равно что чеснок мелко порубить и носить с собой в марлечке на шее Ирина Ярцева.

Больше того, исследования эффективности блокаторов проводились только на животных и только в условиях лаборатории, которые максимально оторваны от условий человеческого быта. Свою эффективность блокатор доказал при условии того, что воздух статичен, а помещение, в котором находится подопытный, если не маленькое, то точно замкнутое.

«В момент заражения резко нагнетается поток воздуха — при кашле или при чихании, — и когда это все под таким давлением, „аура“, которая создается этим блокатором с диоксидом хлора, сдувается просто», — объяснила Ярцева.

И главное, что следует отметить: сами изобретатели технологии блокатора вирусов, японские ученые, никогда не говорили о нем как о средстве индивидуальной защиты. Зато они отмечали, что использование диоксида хлора отлично бы подошло для дезинфекции закрытых помещений или общественного транспорта.