Технологии 04 апреля 2024, 06:19 Произошел масштабный сбой в работе большинства сервисов Apple Корпорация Apple объявила об устранении сбоя в работе своих сервисов Unsplash

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Сбой в работе сервисов Apple произошел 4 апреля. К утру большинство неполадок устранили, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на заявление корпорации.

Пресс-служба сообщила о том, что большинство сервисов вернулись к работе в штатном режиме. Незначительные неполадки сохранились лишь в трех — Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager. Причину технических проблем в корпорации не назвали.

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Обновилась информация на сайте Downdetector, который фиксировал всплеск жалоб на App Store, Apple Music и другие приложения около двух часов утра. К одному только Apple TV не могли подключиться более 3,9 тысяч раз, пропала связь с сервером. Судя по актуальным данным, неполадки устранили.

Серьезный сбой произошел вечером 3 апреля в работе WhatsApp, Facebook* и Instagram*. За день до этого на проблемы с загрузкой медиафайлов пожаловались пользователи мессенджера Telegram.

* Соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.