02 апреля 2024, 19:51
Массовый сбой произошел в работе Telegram
В работе Telegram 2 апреля снова произошел массовый сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить фото и видео, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.
Больше всего сбоев у пользователей в Москве и Петербурге. Также проблемы возникли у жителей Минска.
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«В Telegram с компьютера не грузятся картинки», — написал один из пользователей.
Это уже пятый массовый сбой в работе мессенджера за два месяца. В последний раз это случилось поздним вечером 22 марта после теракта в «Крокусе». Тогда также были проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. До этого сбой фиксировали 12 марта: у пользователей не получалось отправлять сообщения.
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