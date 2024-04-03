Мир 03 апреля 2024, 22:04 В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел серьезный сбой Freepik

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Некоторые пользователи столкнулись с ошибками в работе мессенджера WhatsApp. Это следует из данных Downdetector.

Также сбои наблюдают пользователи социальных сетей Instagram* и Facebook*. Когда юзеры пытаются зайти на площадки, то перед ними появляются сообщения о проблемах с соединением. Трудности с подключением наблюдаются по всему миру.

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Накануне массовый сбой случился в работе Telegram. Пользователи пожаловались, что не могли загрузить фотографии и видеофайлы. Больше всего ошибок фиксировали у москвичей и петербуржцев. Также с проблемами столкнулись жители Минска.

* Платформы Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.