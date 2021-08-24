Программист указал на недостатки идеи о наказании за подмену телефонных номеров

Общественники предложили ввести наказание за создание сервисов по подмене телефонных номеров и их использование. Программист Сергей Вакулин в беседе с «360» рассказал о необработанности инициативы. В предложении общественников он увидел слишком много проблем.

«С технической точки зрения это смешная инициатива, она недоработанная. Могут возникнуть много нюансов», — сказал он «360».

Представители «Общероссийского народного фронта» предложили ввести уголовную ответственность за подмену номера телефона. При этом, по словам Вакулина, телефонное мошенничество и подмена номера телефона — это две разные истории.

Также в инициативе говорится, что будет происходить блокировка подозрительного номера. Однако блокировка определенного звонка осуществляется непосредственно самим пользователем гаджета. Сотовый оператор имеет техническую возможность только заблокировать этот номер телефона, чтобы больше с него звонки не поступали абоненту.

В предложении предупреждать абонента о подозрительных звонках программист также увидел несостыковки.

«Непонятно, в каком виде будет это предупреждение. Если мы будем говорить о приложениях в меру сотового оператора, то его необходимо будет скачать. Но есть же другие аналоги, например Jetcontact или от „Яндекса“. Это просто мы собираем второй велосипед. А что делать с кнопочными телефонами, неизвестно», — отметил Вакулин.

Программист добавил, что с технической точки зрения предложение также недоработано. Например, виртуальные номера можно тоже соотнести к подмене номера телефона. Из этого предложения следует, что уголовную ответственность должны нести лица, которые причастны к организации этих сервисов, либо лица, которые используют это.

«Если данный сервис находится на зарубежных серверах, то как ФСБ или МВД определит создателя сайта? Например, отправить запрос, но ответит ли хостинг-провайдер таким органам? Но даже если ответят и пришлют его IP, но человек использовал VPN, тогда нужно отправить запрос в VPN, а там дальше уже неизвестно. Вряд ли придет ответ от сервиса, поскольку есть создатели VPN, которые тоже используют VPN, — выйти на создателя сайта будет не так-то просто», — сказал Вакулин.

Программист отметил, что многие мошенники используют даркнет, тогда технически будет нереально вычислить преступника. Для этого спецслужбам, по мнению Вакулина, придется прибегать к социальной инженерии, которую используют телефонные мошенники.

«Только такими методами спецслужбы смогут выйти на след человека, который создал этот сервис», — сказал программист.