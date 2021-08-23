Полиция Подмосковья назвала типичные фразы телефонных мошенников

Разоблачить телефонных мошенников можно по типичным фразам, которые они применяют в попытках завладеть денежными средствами. Об этом рассказали на сайте подмосковного МВД.

Злоумышленники зачастую сообщают, что ваш родственник либо близкий попал в беду. При звонках руководителям компаний они могут заявить, что организацию ждут проверки определенных органов. Классической и, к сожалению, все еще действенной фразой остается «с вашего банковского счета происходят операции по списанию».

Телефонные мошенники также могут заявить, что вам ошибочно перевели деньги либо вы неожиданно для себя стали участником акции, в которой выиграли приз.

Жулики могут написать: «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться». Либо сообщить, что вам почтовый ящик якобы заблокировали, попросив перейти по ссылке. В ходу также фраза: «Вы можете предупредить преступление».

Звонки якобы из службы безопасности банка все чаще раздаются жителям Подмосковья. Преступники усовершенствовали эту схему. Теперь они могут перезвонить, представившись правоохранителями.

Полицейские также призвали жителей не передавать свои мобильные устройства незнакомым или малознакомым людям. В МВД напомнили, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам при сомнительных операциях, а сразу блокируют карту.

Психолог ранее назвала простой способ для защиты банковской карты от мошенников.