Общественники предложили ввести наказание за подмену телефонных номеров

Наказание за создание сервисов по подмене телефонных номеров и за сам процесс нужно ввести в России. С таким предложением выступили представители «Общероссийского народного фронта», сообщил «Коммерсант».

В своем письме главе Минцифры Максуту Шадаеву они написали, что сервисы по подмене номеров стали одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт.

Банкиры оценили, что телефонные мошенники крадут у россиян от трех с половиной до пяти миллиардов рублей в месяц. Ранее необходимость усиления ответственности за такие действия обсуждали в ЦБ. Тем не менее эксперты не уверены, что угроза уголовной ответственности сама по себе серьезно продвинет решение проблемы.

Помимо этого, общественники предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В Министерстве цифрового развития изданию сообщили, что пока не ознакомились с письмом, но сейчас у них в разной степени готовности находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.