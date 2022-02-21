Приложение новой соцсети Трампа появилось в App Store, но пока не работает

Приложение новой социальной сети Truth Social, запущенной бывшим президентом США Дональдом Трампом, стало доступно для скачивания в онлайн-магазине приложений App Store. На это обратил внимание Telegram-канал РИА «Новости».

Владельцы устройств от Apple уже могут скачать себе новое приложение, однако оно пока работает лишь на регистрацию. После создания аккаунта пользователя просят подождать, пока ему дадут доступ. В качестве причины указано большое количество людей, желающих испытать новую платформу от Трампа.

Символично, что приложение от республиканца стало доступно 21 февраля, когда в Соединенных Штатах отмечается День президентов.

Предполагалось, что Truth Social станет неким подобием Twitter. Бывший хозяин Белого дома, анонсируя будущую платформу, заявлял, что намерен бороться с тиранией технологических гигантов.

Экс-лидер США задумался о создании собственной социальной сети после того, как его окончательно и бесповоротно заблокировали в Twitter. Поводом стали обвинения в подстрекательстве к беспорядкам на фоне штурма Капитолия в январе 2021 года.