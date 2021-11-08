Участвовавший в штурме Капитолия американец обратился за убежищем к Белоруссии

Обвиняемый правительством США в незаконном штурме Капитолия американец Эван Ньюман запросил политическое убежище в Белоруссии. В республику он прибыл с Украины, нелегально перейдя границу. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

По словам американца, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. Когда он об этом узнал, уехал из дома и начал скрываться. Нанятый адвокат посоветовал ему временно уехать из страны, оформив поездку в качестве командировки.

«Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. <…> Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление, одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований», — рассказал журналистам Эван Ньюман.

Он подтвердил, что находился в Вашингтоне во время январских протестов. Но сам ничего противозаконного не делал, а только вошел в здание Капитолия через разбитое окно.

Первой точкой вынужденной эмиграции американца стала Италия. Оттуда на поезде он уехал в Швейцарию, откуда на машине перебрался сначала в Германию и Польшу, пока не доехал до Житомира на Украине. Там он жил четыре месяца в съемной квартире. Бежать дальше Ньюман решил, когда заметил за собой слежку. Он считает, что его начали преследовать сотрудники службы безопасности Украины. В середине августа он незаконно перешел белорусскую границу, где его задержали военные. Ехать дальше Ньюман не хочет и планирует подать документы для убежища.

На запрос РИА «Новости» департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии ответил, что сейчас на рассмотрении о предоставлении статуса беженца находятся ходатайства трех американцев. По каким причинам жители США решили приехать в Белоруссию, в ведомстве не пояснили, сославшись на конфиденциальность личных данных.

Сторонники бывшего президента США устроили штурм здания Капитолия 6 января. Там проходило заседание конгрессменов и сенаторов по утверждению итогов президентских выборов. В результате атаки погибли полицейский и одна из участниц протестной акции. Работу парламентариев заблокировали на несколько часов. После вмешательства полиции и военных участники заседания утвердили победу на выборах Джо Байдена.