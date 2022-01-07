Названа дата запуска социальной сети Трампа

Социальную сеть TRUTH Social запустят 21 февраля. Приложение разработали по инициативе бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Программу TRUTH Social уже можно скачать в магазине приложений AppStore. Но пока доступен только предварительный заказ. Согласно информации на странице приложения, соцсеть начнет работать 21 февраля. В этом день в США будет отмечаться федеральный праздник — Президентский день.

На странице соцсети представлены скриншоты, по которым можно сделать вывод, что TRUTH Social будет действовать по принципу микроблога. Во многом соцсеть напоминает Twitter, который заблокировал аккаунт Трампа.

Посты экс-президента в его соцсети будут называться «правдами» (truth). К сообщениям пользователи смогут добавлять свои комментарии, изображения и ссылки на различные источники. По словам разработчиков, TRUTH Social преследует принцип инклюзивности. В приложении единомышленников смогут найти как либералы, так и консерваторы.

В начале декабря 2021 года соцсеть Трампа объявила о получении инвестиций на сумму более миллиарда долларов.