Facebook назвал причину недавней утечки данных пользователей

С хакеров сняли ответственность за утечку данных пользователей Facebook. Соцсеть никто не взламывал: доступ к информации злоумышленники получили благодаря извлечению данных с веб-ресурсов.

Процесс носит название веб-скрейпинга, уточнили на официальном сайте Facebook. Все происходит в автономном режиме.

«Важно понимать, что данные были получены не путем взлома наших систем, а при помощи их извлечения с нашей платформы», — отметили в социальной сети.

В Facebook заявили, что речь идет о сборе данных через функцию импорта контактов, причем до 2019 года. Проблему соцсеть назвала решенной и посоветовала пользователям регулярно проверять настройки конфиденциальности.

Утечка данных опасна среди прочего тем, что злоумышленники воспользуются полученной информацией для рассылки мошеннических писем или начнут выманивать деньги у друзей человека с украденным аккаунтом.

По данным СМИ, в Сеть утекли личные данные и телефонные номера более чем 530 миллионов пользователей Facebook. Они оказались в свободном доступе на одном из хакерских форумов.