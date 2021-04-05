Перечислены последствия утечки данных из Facebook

Мошенники могут использовать утекшие в Сеть данные Facebook для рассылки мошеннических писем или выманивания денег у друзей человека, чей аккаунт украли. Об этом заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

«Всего существует три версии попавших в Сеть баз данных пользователей Facebook. Они не связаны друг с другом и, по всей видимости, получены разными людьми или командами в разное время», — рассказал специалист в комментарии РИА «Новости».

Одна из баз состояла из 419 миллионов строк, в общее пользование попали ФИО, почта, ID пользователя в соцсети, его возраст и телефон. Вторая база включала 268 миллионов строк, в которых не были указаны почта и возраст.

«В основной массе эта база касается граждан США, Великобритании и Юго-Восточной Азии», — сказал Бедеров.

В третий раз в Facebook произошла утечка 550 миллионов строк, в которых содержалась информация о полных именах пользователей, их почта, ID, возраст, дата рождения и информация об образовании. Пострадал и основатель компании Марк Цукерберг.

Игорь Бедеров отметил, что при анализе 10% базы оказалось, что в ней содержались данные 10 миллионов россиян.

«Все утекшие базы данных, вероятно, получены путем парсинга (подбора) информации с использованием особенностей API соцсети», — добавил он.

Эксперт отметил, что благодаря данным, которые попали в руки мошенников в третий раз, на почты пользователей могут приходить фишинговые рассылки. Также их могут мучить навязчивыми звонками якобы от имени банков, магазинов, страховых компаний.

СМИ ранее писали, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран утекли в Сеть.