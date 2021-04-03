Business Insider: личные данные 500 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

Личные данные более чем 533 миллионов пользователей Facebook появились в свободном доступе на одном из хакерских форумов в интернете. Об этом сообщило издание Business Insider.

Попали в Сеть данные пользователях из 106 стран. Больше всего пострадавших пользователей в Египте — 44 миллиона, Тунисе (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн), Саудовской Аравии (28 млн). В Марокко, Турции, Франции пользователей, чьи данные оказались открытом доступе, по 19 миллионов.

В результате утечки в Сеть попали полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические сведения, а также уникальные идентификаторы соцсети. В ряде случаях стали доступны адреса электронной почты пользователей.

Утечку обнаружили эксперты Hudson Rock. Эта компания специализируется на кибербезопасности. Утечка может привести к всплеску киберпреступности, отметил технический директор Hudson Rock Аарон Гал.

Он объяснил, что база данных такого размера безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии.

В январе этого года российские пользователи Instagram стали массово получать уведомления о подозрительных попытках входа. География мест, откуда пытались зайти на их страницу, обширная: от Татарстана и Дальнего Востока до Индии. Эта ситуация заставила людей понервничать и вновь задуматься о своей безопасности в интернете.