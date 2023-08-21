Технологии 21 августа 2023, 18:08 Причину крушения аппарата «Луна-25» объяснили в Роскосмосе Роскосмос: двигатель «Луны-25» проработал дольше необходимого времени NASA

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Двигатель космического аппарата «Луна-25» в ходе коррекции орбиты рядом с естественным спутником Земли проработала 127 секунд вместо изначально запланированных 84. Эта ситуация стала основной причиной крушения станции, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Днем 19 августа, в 14:10 включились двигатели, которые должны были вывести станцию на предпосадочную орбиту после коррекции курса. Но отключение двигателя произошло по временной отсечке, а не в соответствии с циклограммой. В итоге он отработал 127 секунд вместо 84. Основной причиной аварии стало именно это», — сказал он.

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Борисов подчеркнул, что полетное задание по коррекции орбиты перед загрузкой на борт аппарата неоднократно моделировали на специальном стенде. Он отметил, что в Роскосмосе знали о положении аппарата, эксперимент проходил в условиях устойчивой радиосвязи. Несмотря на это связь с аппаратом потеряли, восстановить ее не удалось.

«Баллистические расчеты показали, что станция перешла на незамкнутую лунную орбиту, врезавшись в поверхность», — добавил глава Роскосмоса.

В воскресенье, 20 августа, Роскосмос сообщил о потере связи с аппаратом, писал RT. Научный сотрудник Натан Эйсмонт отмечал, что проблемы со станцией начались еще до попытки выхода на орбиту.