Эксклюзив 14 сентября 2023, 16:05 Пользователям объяснили, зачем WhatsApp решил добавить каналы в свой функционал IT-эксперт Геллер: WhatsApp создаст каналы для зарабатывания денег на рекламе Unsplash

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Руководство WhatsApp решило добавить в мессенджере возможность создания каналов, чтобы начать зарабатывать там на рекламе. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт в области IT Артем Геллер.

«Чтобы удерживать пользователя в приложении, чтобы показывать рекламу. WhatsApp будет на этом зарабатывать», — заявил он.

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По словам Геллера, мессенджер не заблокировали в России, потому что он до сих пор не был поставщиком никакой информации. Функционал сервиса изначально завязали просто на общении.

«Но теперь, если они вводят каналы, которые, по сути, являются источником информации, то мессенджер подпадает под ту запрещающую механику, которую использовали [в России] против Facebook* и Instagram*. Так что вполне возможно, что он (WhatsApp — прим. ред.) будет заблокирован», — заключил Геллер.

Ранее команда WhatsApp сообщила, что пользователи 150 стран смогут пользоваться новой функцией мессенджера — созданием каналов. Роскомнадзор заявил, что приложение заблокируют в России, если там найдут недружественные каналы с запрещенной информацией.

*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которую в России признали экстремистской и запретили.