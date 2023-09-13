Технологии 13 сентября 2023, 19:44 WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере Мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах Unsplash

Читать 360tv в

Мессенджер WhatsApp официально запустил функцию создания каналов, которую анонсировали в июне. Она появилась в новой вкладке, сообщила администрация мессенджера в своем блоге.

«Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — отметили в сообщении.

Реклама

Функцию сделают общедоступной в ближайшие месяцы. Как отметили разработчики WhatsApp, после обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов. Помимо этого, станет доступным улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя.

Также будет возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы. Администраторам предоставят возможность редактировать записи в каналах в течение 30 дней после публикации.

Ранее пользователям мессенджера WhatsApp стали доступны новые функции, связанные с конфиденциальностью пользователей.