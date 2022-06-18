Пользователи WhatsApp смогут отключать звук других участников групповых звонков

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta*, представил новое обновление в своем приложении для iOS и Android. Теперь во время групповых звонков пользователи смогут отключать звук участников и отправлять сообщения отдельным людям. Об этом сообщил портал FoneArena.

Опция будет доступна каждому участнику группового звонка и не будет ограничена его организатором. Новая функция может быть полезной, если участник забыл отключить звук или у него слишком шумный микрофон.

Также WhatsApp добавил уведомление внизу экрана для всех участников голосового вызова, которое срабатывает, когда к ним присоединяется новый человек.

Новые функции постепенно вводятся уже с сегодняшнего дня.

Мессенджер WhatsApp входит в топ-5 интернет-площадок по охвату среди россиян.

Ранее стало известно, что с 24 октября мобильное приложение мессенджера перестанет работать на смартфонах iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и 11. Операционная система не ниже iOS 12 — одно из требований для установки WhatsApp.

* Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.