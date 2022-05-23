WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhonе с октября

Мобильное приложение WhatsApp с 24 октября перестанет работать на смартфонах iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и 11. Сообщение об этом появилось на сайте WABetaInfo.

В качестве минимально требуемых характеристик для установки мессенджера указано требование — операционная система не ниже iOS 12. WhatsApp не смогут использовать владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5 °C, снятые с производства осенью 2013 и в 2015 годах соответственно. Оперативную систему iOS 12 невозможно установить на указанные телефоны.

Разработчики утверждают, что такая мера необходима, чтобы позволить компании ввести определенные функции, которые могут не работать на старых операционных системах.

Мессенджер WhatsApp входит в топ-5 лидеров по охвату среди россиян. Интернетом в России пользуются более 80% граждан старше 12 лет. Больше половины времени в Сети россияне тратят на социальные сети, на просмотр видео и мессенджеры.