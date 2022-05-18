Число пользователей интернета в России достигло 80% населения

Интернетом в России пользуются 80% населения старше 12 лет, что составляет 97,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные за апрель 2022 года, которые исследовательская компания Mediascope представила на Российском интернет-форуме (РИФ-2022).

В среднем россияне ежедневно проводят в интернете три часа 40 минут и в основном используют мобильные устройства. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет проводят в Сети по шесть часов день. Чем старше россияне, тем меньше сидят в интернете. Пенсионеры тратят на это в среднем час и 14 минут в день.

В топ-5 площадок по охвату среди россиян вошли WhatsApp, «Яндекс», Google, «ВКонтакте» и YouTube.

Больше половины времени в интернете россияне тратят на соцсети (21%), просмотр видео (18%) и мессенджеры (15%). После начала спецоперации на Украине россияне стали больше времени проводить на новостных ресурсах, аудитория которых в конце феврале выросла вдвое в сравнении с показателями на начало года. Последовал спад, но и в апреле россияне тратили на чтение новостей больше времени, чем в начале года.

YouTube остался крупнейшей площадкой в категории «видео». Месячная аудитория сервиса в марте–апреле 2022 года составила порядка 90 миллионов пользователей. При этом месячная аудитория обновленного российского сервиса RuTube за тот же период выросла на 161% по сравнению с началом года: в апреле она достигла 16,4 миллиона юзеров.