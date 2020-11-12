Пользователи пожаловались на сбой в Instagram

В работе Instagram вслед за проблемами на видеохостинге YouTube произошел сбой. Нестабильность сервиса отметили пользователи из разных стран.

На Instagram пожаловались жители США, сообщил отслеживающий работу соцсетей и веб-ресурсов портал Downdetector. Жалобы поступили с территории Бразилии и Колумбии, Мексики, Франции, Украины и Австралии.

Более половины пользователей — 58% — говорят о невозможности загрузить контент. Еще 37% не смогли войти в свой аккаунт, у 4% возникли сложности с работой самого сайта.

Со сбоями в четверг работал и YouTube: хуже всего ситуация сложилась в Соединенных Штатах. А накануне вечером в Сети массово жаловались не только на проблемы видеохостинга, но и на нестабильность Google и Gmail.