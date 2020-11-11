Сбой случился в работе Google, Gmail и YouTube

Пользователи из разных стран пожаловались на проблемы в работе сервисов Google, Gmail и YouTube. Сильнее всего сбои затронули жителей США, Франции, Великобритании, Германии и Финляндии.

Согласно данным сервиса Downdetector, вечером 11 ноября 52% пользователей начали испытывать трудности с работой сайта YouTube. Еще 40% проблем относились к просмотру видео, а 8% — ко входу в приложение. Больше всего жаловались на сбой американцы.

Источник фото: downdetector.ru

В работе Google 100% проблем оказались связаны с сайтом. А в Gmail половина пользователей не могла зайти в свою почту, другая половина испытывала трудности и работой самого сайта. При этом сбой случился практически в одним и тех же странах.

До этого на работу Google жаловались 27 октября. Тогда проблемы наблюдались в США, Мексике, Перу и России. Нестабильность работы видеохостинга YouTube отмечалась 7 октября. Пользователи не могли просмотреть ролики, воспользоваться сайтом или войти в свой аккаунт. Среди российских пользователей на YouTube пожаловались москвичи, петербуржцы, жители Волгограда и Ростова-на-Дону.