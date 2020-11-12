12 ноября 2020, 03:29
В работе Youtube зафиксирован серьезный сбой
Видеохостинг Youtube в четверг работает со сбоями. Как сообщил Downdetector, отслеживающий работу соцсетей и веб-ресурсов, на проблемы с сервисом жалуются пользователи США, Канады, Мексики и стран Европы.
Хуже всего ситуация на восточном побережье США — в Нью-Йорке и Бостоне, где обращений больше всего. Также проблемы испытывают жители Торонто и Монреаля.
В Европе жалуются жители Лондона, Парижа, Берлина. Москвичи также испытали сложности с работой хостинга.
67% пользователей жалуются на то, что не проигрывается видео. 31% не может зайти на сайт, 1% — не могут также войти в приложение.
Некоторые пользователи шутят в комментариях, что во всем виноваты «саратовские хакеры, которым не нравится победа Байдена на выборах в США».