Технологии 14 апреля 2023, 18:19 Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса» «Яндекс» сообщил о сбое в работе нескольких сервисов компании РИА «Новости»

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Пользователи столкнулись с трудностями в вопросе доступа к некоторым сервисам «Яндекса». Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

«Наши специалисты уже в курсе и работают над устранением сложностей», — пояснил представитель «Яндекса».

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Сервис «Мониторинг сбоев» по состоянию на 16:50 по московскому времени зафиксировал больше 20 отчетов о сбоях. Пользователи пожаловались на проблемы в музыке (45%), почте (29%) и других сервисах (13%).

В настоящее время работа всех сервисов «Яндекса» полностью восстановлена.

Ранее пользователи Сети массово жаловались на сбои в работе поисковика приложений по вызову такси «Яндекс Go» и Uber. Сервис компании «Яндекс» был временно недоступен для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Краснодара.

В марте руководство компании «Яндекс» перевело своих сотрудников на гибридный режим работы. Теперь они могут работать не только из российского офиса, но и из любого международного хаба организации. Они находятся в Казахстане, Армении, Сербии и Турции.