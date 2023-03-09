Общество 09 марта 2023, 13:58 Сбой произошел в работе «Яндекс Go» и Uber Пользователи Сети сообщили о сбоях в работе «Яндекс Go» и Uber Unsplash

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Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе поисковика приложений по вызову такси «Яндекс Go» и Uber. О трудностях говорят данные Downdetector.

Один из пользователей написал, что «„Яндекс такси“ упал».

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«Сбой в работе приложений Yandex Go и Uber», — сказано в другом сообщении.

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Сложности с сервисом компании «Яндекс» возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Краснодара. У 55% респондентов сложности возникли с вызовом такси, у 18% — с приложением, еще 45% заявили, что «Яндекс Go» не работает.

«В обоих случаях приложения выдают „ошибку на стороне сервера“. Невозможен заказ автомобиля и в целом доступ к интерфейсу приложений», — уточнил ТАСС.

Агентство заявило, что направило запросы с просьбой дать комментарии по поводу этой ситуации в пресс-службы этих сервисов. Накануне сбой случился в работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Об этом сообщила компания «Яндекс».