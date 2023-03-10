Общество 10 марта 2023, 19:37 Сотрудники «Яндекса» перешли на гибридный режим работы «Яндекс» перевел специалистов на гибридный режим с возможностью работы в за рубежом freepik

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Сотрудники компании «Яндекс» перешли на гибридный режим работы. Теперь они смогут работать не только из российского офиса, но и из любого международного хаба организации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников „Яндекса“», — подчеркнули в компании.

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Сотрудникам нужно работать из офиса всего два-три дня в неделю. Компания дает возможность специалистам выбрать любой из офисов «Яндекса» в России или за рубежом. Речь идет о хабах в Казахстане, Армении, Сербии или Турции. В некоторых случаях сотрудникам предоставят удаленный режим.

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В начале февраля стало известно, что «Яндекс» станет единоличным владельцем совместной с Uber компании MLU B. V. Это произойдет после выкупа 29% доли, оставшейся в распоряжении фирмы из США. По данным СМИ, сумма выкупа насчитывает порядка 925 миллионов долларов.

Компания перекупила у Uber часть долей еще в 2021 году. Тогда она заплатила один миллиард долларов. ПО договору оставшиеся акции «Яндекс» должен был приобрести до сентября 2023 года. Но из-за сложившейся в мире обстановки Uber ускорил свой выход и согласился на нарушение правил.