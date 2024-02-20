Мир 20 февраля 2024, 14:13 Пациент с мозговым чипом Neuralink смог силой мысли управлять стрелкой на экране Маск: первый пациент с имплантом Neuralink управлял мышью на расстоянии Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Первому пациенту с имплантом компании Neuralink в мозге удалось с помощью мыслей перемещать курсор мыши по экрану. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, сообщило агентство Reuters.

Чип Neuralink одному из добровольцев вживили еще в декабре. Бизнесмен отметил, что пациент полностью восстановился после операции и показывает хорошие результаты.

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«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — подчеркнул Маск.

Следующим этапом тестирования станет нажатие на кнопку мыши на расстоянии. По мнению предпринимателя, мозговой имплант демонстрирует многообещающие результаты.

Ранее Маск рассказал, что разработка Neuralink поможет восстанавливаться людям с травмами головного и спинного мозга. Он предположил, что благодаря импланту и специальным протезам у парализованных пациентов появится возможность снова двигаться.