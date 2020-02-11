Пассажиров будут сканировать стены. Российские инженеры представят скрытую систему досмотра
Досмотровый комплекс создали в НИИ Дальней радиосвязи, который входит в концерн «РТИ». Его впервые покажут на международном форуме «Технологии безопасности», который пройдет 11–13 февраля в Москве, сообщило РИА «Новости».
По словам заместителя генерального директора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилла Макарова, современные системы досмотра, построенные на новых диапазонах волн, снизят риски совершения терактов и повысят возможности таможенников и пограничников.
Комплекс способен определять потенциально опасные объекты на расстоянии и различать их по типам при помощи искусственного интеллекта. Используемые технологии позволят найти предметы, которые человек может прятать, например, под одеждой.
В новом комплексе не будут использовать ионизирующее излучение. По задумке создателей, новая технология не имеет отрицательного влияния на человека.