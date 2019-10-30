Контроль за пассажирами в аэропортах может стать «тише и полезнее». Для воздушных гаваней создают досмотровый комплекс, который сможет дистанционно анализировать пассажиров, не вступая с ними в контакт. Цель системы — искать людей с оружием, взрывчатыми веществами и другими запрещенными предметами в аэропорту, но не вредя здоровью других пассажиров.

В Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи разрабатывают комплекс, который придет на замену привычному досмотру в аэропортах. Он исключит физические контакты, так как сможет дистанционно и незаметно проверять людей на наличие запрещенных веществ или предметов. Кроме того, он будет работать без использования рентгеновского излучения.

На аэропортах и железнодорожных вокзалах стоят похожие системы, но они используют слабые рентгеновские лучи.

Гендиректор института Кирилл Макаров рассказал РИА «Новости», что до конца года специалисты закончат собирать лабораторную установку, продемонстрируют ее и начнут предлагать заказчикам.

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Если не рентген, то что?

Кандидат технических наук Андрей Сазонов по просьбе «360» объяснил, что в досмотровом комплексе будут использовать терагерцевое излучение. Оно работает по принципу рентгеновского, но только без вреда для организма человека.

Все волны, в зависимости от частоты, становятся светом, рентгеном и так далее. Терагерцевое излучение — это свет, который позволяет видеть под одеждой скрытые предметы. Это направление активно развивается, но пока до промышленного применения в России не дошло, потому что сложная техника Андрей Сазонов.

Преимущество систем с терагерцевым излучением также в том, что оно может охватывать компанию движущихся людей в реальном времени, например, в метро. Одна из основных проблем кроется в технических сложностях, из-за которых лучи на выходе не дают красивую картинку.

По мнению Сазонова, есть необходимость заменить старые системы досмотра, потому что под одеждой люди могут носить разные опасные для окружающих предметы или вещества. Проверить классическим способом всех пассажиров невозможно, максимум 2-3% людей.

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Предугадать беду

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко в беседе с «360» отметил, что неплохо себя зарекомендовали современные системы досмотра, исключающие физический контакт проверяющего и проверяемого — например, рамки. Не нужно останавливать человека и осматривать «естественные полости организма», так как это вызывало негативную реакцию не только у пассажиров в аэропортах.

Макиенко отметил важность безвредного влияния терагерцевого излучения на здоровье людей. Ведь пока специалисты не утверждают, что оно абсолютно безопасно, но точно известно, что наносит вреда меньше, чем рентгеновское излучение.

Кроме того, необходимо продумать способы защиты информации, полученной операторами с досмотровых комплексов, так как эти данные являются в какой-то степени личными. Например, в спрятанном телефоне или на сим-карте может быть информация, интересная мошенникам.

Это штука положительная — повысит пропускную способность тех же аэропортов, позволит усилить превенцию всех террористических и прочих преступлений, опасных для людей Василий Макиенко.

Терагерцевые досмотровые комплексы снимут много проблем, уверен Макиенко. А так как они скрытые, то помогут бороться с терроризмом, наркотрафиком и контрабандой.