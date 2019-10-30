Скрытую систему досмотра в аэропорту начали разрабатывать в России

По его словам, пока это только разработка. Ученые сейчас изучают свойства излучения терагерцевого диапазона, которое практически не влияет на человека. Но при этом позволяет находить запрещенные к провозу предметы. В частности, взрывчатку, оружие или наркотики, которые пассажир может попытаться пронести куда-либо.

Кирилл Макаров отметил, что комплексы, которые сейчас используют для досмотра пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, используют рентгеновское излучение, которое не очень хорошо влияет на организм человека в отличие от нового, разрабатываемого сейчас комплекса.

«Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», — подчеркнул гендиректор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи».

Он отметил, что пока есть только лабораторная установка. До конца года специалисты подготовят опытный образец, чтобы продемонстрировать его потенциальным заказчикам.