Ответственность за атаку на RuTube взяли хакеры Anonymous

Группировка хакеров Anonymous заявила о своей причастности к взлому российского видеохостинга RuTube. Об этом участники группы сообщили на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter

По словам авторов сообщения, своей атакой они повредили 75% баз данных и инфраструктуры сайта.

«Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, а это означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда», — говорится в сообщении.

Видеохостинг RuTube прекратил работать в понедельник, 9 мая. Администрация видеохостинга подтвердила, что причиной сбоя стала мощная кибератака. Спустя два дня сайт остается недоступным для пользователей.

Генеральный директор платформы Александр Моисеев заявил, что первый этап восстановления функционала завершился. Сейчас проводятся тестирование и дополнительная проверка уязвимости. Он подчеркнул, что в среду вечером RuTube снова возобновит свою работу.