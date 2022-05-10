Хакеры присмотрелись к RuTube. Что будет с данными пользователей видеохостинга

Российский видеохостинг RuTube в ночь на 9 мая подвергся масштабной хакерской атаке, которая вывела ресурс из строя и сделала его недоступным пользователям. Что теперь будет с данными пользователей и как сервис может избежать повторных сбоев.

На главной странице сайта висит объявление: «Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены».

Источник фото: телеканал «360»

Руководство хостинга в Telegram-канале заверило, что загруженный пользовательский контент находится вне угрозы злоумышленников.

«Наши специалисты работают над устранением последствий. Мы уделяем особое внимание сохранности данных наших пользователей, они не повреждены», — заявил генеральный директор RuTube Александр Моисеев.

Теоретически RuTube может стать заменой YouTube, однако работы разработчикам предстоит еще очень много, начиная с основ — стабильной работы и безопасности клиентов. Блогеры шли на YouTube во многом из-за выгодной партнерской рекламы от Google, а российскому близнецу еще только предстоит осваивать монетизацию контента.

RuTube спасет резервное копирование

Доступ пользователей к российскому видеохостингу RuTube может быть восстановлен с помощью технологии резервного копирования данных. Об этом «360» заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Однако, по его словам, сначала надо разобраться, с чем именно связано нарушение работы сервиса.

«Заходил на сайт, была долгая прогрузка страницы, характерная для DDoS-атаки. Если бы злоумышленниками были обнаружены уязвимости, то не было бы долгой прогрузки страницы, а высвечивалась ошибка», — заявил он.

Вакулин сказал, что неверно думать о том, что доступ к RuTube не будет восстановлен.

«Это бред, всегда есть возможность сделать резервное копирование, то есть бэкап сайта», — заявил он.

Специалист по кибербезопасности напомнил, что крупные компании заботятся о своих данных и делают резервные копии, которые хранятся на серверах.

«Эти серверы находятся, к примеру, в разных городах, это централизованная система по обмену информацией», — продолжил он.

Вакулин заявил, что если злоумышленники все-таки нашли уязвимости в защите сервиса, то информация о клиентах сервиса может быть под угрозой.

«Уязвимости представляют прямую угрозу для данных, в отличие от DDoS-атаки. Здесь они могли проводить DDoS-атаки и сразу же эксплуатировать уязвимости», — заключил специалист.