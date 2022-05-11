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    11 мая 2022, 15:08

    RuTube запустится вновь в течение дня

    Гендиректор RuTube сообщил о планах запустить работу видеохостинга 11 мая

    Максим Зинкин

    Технические специалисты отечественного видеохостинга RuTube завершили работу над первым этапом восстановления функционала платформы и намерены запустить ее в работу уже 11 мая. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

    «В данный момент на платформе проводится дополнительная проверка на уязвимость и нагрузочное тестирование», — сообщил генеральный директор сервиса Александр Моисеев.

    Также специалисты ведут работу над восстановлением хронологии действий злоумышленников, выявляя полный перечень инфраструктуры, затронутой хакерской атакой, собираются данные о техническом инструментарии взломщиков.

    «Это необходимо для того, чтобы „вычистить“ злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения», — сказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Алексей Новиков.

    Видеохостинг RuTube в ночь на 9 мая подвергся масштабной хакерской атаке, которая вывела ресурс из строя и сделала его недоступным пользователям.

    Специалист по сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказывал «360», что восстановить работу сервиса поможет использование резервных копий видеохостинга.