RuTube запустится вновь в течение дня

Технические специалисты отечественного видеохостинга RuTube завершили работу над первым этапом восстановления функционала платформы и намерены запустить ее в работу уже 11 мая. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В данный момент на платформе проводится дополнительная проверка на уязвимость и нагрузочное тестирование», — сообщил генеральный директор сервиса Александр Моисеев.

Также специалисты ведут работу над восстановлением хронологии действий злоумышленников, выявляя полный перечень инфраструктуры, затронутой хакерской атакой, собираются данные о техническом инструментарии взломщиков.

«Это необходимо для того, чтобы „вычистить“ злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения», — сказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Алексей Новиков.

Видеохостинг RuTube в ночь на 9 мая подвергся масштабной хакерской атаке, которая вывела ресурс из строя и сделала его недоступным пользователям.

Специалист по сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказывал «360», что восстановить работу сервиса поможет использование резервных копий видеохостинга.