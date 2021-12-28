Отказ от сим-карты в новых iPhone сделает их уязвимыми для мошенников

Компания Apple готовится к выпуску смартфонов, в которых не будет предусмотрена поддержка физической сим-карты. Речь идет о новых IPhone 14, старт продаж намечен на сентябрь 2022 года. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в разговоре с «360» предупредил, что это может привести к проблемам с защитой личных данных пользователей.

Цифровой аналог сим-карты, или e-SIM, уже широко используется в мире, но его нельзя назвать полностью безопасным, объяснил Букштейн.

«Технология e-SIM избавит от неудобств, связанных с физической сим-картой, но пользователи все равно должны быть настороже. Нужно понимать, что любое электронное новшество возбуждает специалистов по электронному мошенничеству», — отметил Леонтий Букштейн.

Специалист отметил, что мошенники могут обратиться напрямую к провайдеру, чтобы заказать перевыпуск e-SIM. Он напомнил, что поставщик не имеет права делать клон или дубликат виртуальной сим-карты.

Вторым негативным фактором шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» назвал угрозу поставок из-за политических разногласий России и США, но выразил надежду, что главы дипломатических ведомств сумеют договориться об этом на заседании Совета России и НАТО 12 января.

«Не думаю, что Apple захочет потерять такой рынок, как Россия. 140 миллионов людей — это примерно четверть европейского населения. Там, где доллар, американцы всегда очень согласительные и очень мягкие. Кто же не любит прибыль?» — заявил Букштейн.

Эксперт выразил уверенность, что российские операторы готовы к переходу на e-SIM, потому что для них это не несет каких-то технологических новшеств. Отличие заключается в том, что e-SIM нужно будет инсталлировать оператору, так как электронная сим-карта не выпускается напрямую с завода.

«Apple же не производит ничего такого, что нельзя использовать. Делает все более-менее упрощенно. Они понимают важность маркетинга и того, чтобы это было нормально воспринято пользователем», — отметил Леонтий Букштейн.

Ранее портал 9to5mac написал, что Apple, возможно, выпустит iPhone с технологией e-SIM только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G стандарта mmWave, который остается эксклюзивом для США.