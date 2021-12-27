27 декабря 2021, 11:48
Стало известно о необычной особенности iPhone 14
MacRumors: iPhone 14 не будет иметь слота под сим-карту
Новый iPhone 14 может выйти без слота под сим-карту. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт MacRumors.
По информации издания, компания Apple предупредила сотовый операторов в США подготовиться к запуску смартфонов, которые не имеют слота под обычную сим-карту. Предполагается, что новый смартфон будет поддерживать только e-SIM — цифровой аналог сим-карты.
iPhone 14 должен выйти в сентябре 2022 года.