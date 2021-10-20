Очередной крупный сбой произошел в Instagram

Еще один крупный сбой произошел работе Instagram. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-сервисов.

На проблемы в работе социальной сети пожаловались пользователи из разных стран — Украины, Белоруссии, Канады, Испании, Великобритании, Италии и США. В России больше всего проблем зафиксировали жители Москвы.

Первые сообщения о проблемах Instagram начали поступать в 16:44. Чаще всего юзеры сообщают о проблемах с работой приложения — на это пожаловался 51%. Еще 36% столкнулись с перебоями выгрузки, а 13% рассказали о проблемах в доступе к веб-сайту.

Этот сбой стал для Instagram четвертым крупным сбоем за октябрь. В прошлый раз проблемы в работе сервиса зафиксировали 14 октября. Тогда на перебой пожаловались пользователи из Западной Европы и Великобритании. При этом самый крупный сбой произошел в работе Instagram 4 октября — тогда же прекратили работать Facebook и WhatsApp. Пользователи не могли получить к ним доступ почти семь часов.

Администрация Facebook позже назвала причину проблем. По их данным, все произошло из-за изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию трафика между центрами обработки данных.