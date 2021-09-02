Новый Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ

Разработчики представили новый российский автомобиль премиум-класса Aurus Hydrogen. Эта машина ездит на водородном топливе и не загрязняет окружающую среду. Презентация состоялась на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

На стенде Aurus говорится, что запас хода у модели Hydrogen составляет до 600 километров. Работающий на водородном топливе двигатель не выбрасывает в атмосферу углекислый газ.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что разработка водородных двигателей в России сейчас находится на раннем этапе. По его словам, специалисты предлагают или адаптировать моторы под водород, или применять его в специальных силовых установках для выработки электричества. Более перспективным, отметил Кадаков, считается второй вариант.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября. Площадкой для проведения мероприятия, в котором примут участие более 50 стран, стал кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.