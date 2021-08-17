Более 50 стран заявили о желании участвовать в ВЭФ-2021

Около 50 стран примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Мероприятие пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Свое участие уже подтвердила 51 страна, сообщил РИА «Новости» Трутнев.

«Время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный — 65 стран, мы не так далеко. Будем продолжать приглашать», — сказал он.

Трутнев 17 августа осмотрел объекты Восточного экономического форума, в том числе кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), набережную кампуса, где пройдет выставка «Улица Дальнего Востока». Также он оценил подготовку Владивостока к форуму.

В программе мероприятия особое внимание уделят развитию отношений со странами АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нее входят Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Индонезия. Также наблюдателями ассоциации являются Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея.

В 2020 году Восточный экономический форум был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Сингапуре отменили ежегодное собрание ВЭФ. Оно должно было пройти с 17 по 20 августа.