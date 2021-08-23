Автоэксперт назвал главные плюсы и минусы водородных двигателей

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в преддверии экономического форума-2021 Aurus, на котором будут представлены автомобили с водородными двигателями, рассказал, сможет ли Россия полностью перейти на их производство в ближайшее время. Об этом сообщило ИА Nation News.

Автоэксперт отметил, что в настоящее время разработка водородных двигателей находится на достаточно раннем этапе. Разработчики рассматривают два варианта: использовать водород как топливо, адаптировав под него двигатели, или применять в специальных силовых установках для выработки электричества.

По словам специалиста, более перспективным считается второй вариант, однако пока остается немало нерешенных проблем. С одной стороны, это максимально экологически чистое топливо. С другой стороны, из-за того, что водород необходимо вырабатывать, процесс занимает большой расход электроэнергии. Кроме того, для его перемещения необходимы специальные цистерны, которых в стране практически нет.

Кадаков добавил, что несмотря на сложности, у России есть большие перспективы в этой области. В стране вырабатывается много электроэнергии, поэтому шанс стать экспортером водорода вполне реален.