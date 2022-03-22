Новую версию приложения «Госуслуги» выпустят до конца марта
Глава Минцифры Шадаев: приложение «Госуслуги» на iОS и Аndrоid обновится до конца марта
Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» станет доступна пользователям до конца марта. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передал ТАСС.
Глава Минцифры сообщил, что релиз новой версии «Госуслуг» ожидается в ближайшие дни.
«Надеемся, что до конца марта мы перейдем на новую версию в iOS и в Android», — сказал он.
Новая версия «Госуслуг» будет удобнее, проще и надежнее, заверил Шадаев.
О планах обновить «Госуслуги» в Минцифры сообщали в начале года. Новое приложение планировали запустить весной. Никаких подробностей о новых функциях пока не известно. Однако еще осенью Шадаев говорил о планах выпустить так называемое суперприложение «Госуслуг», которое будет полностью подстраиваться под владельца и предлагать ему подходящие услуги.
Ранее обновилось приложение «Госуслуги Московской области». Приложение разместили на региональном портале, скачать его можно без доступа к App Store и Google Plау, сообщала министр госуправления Подмосковья Надежда Куртяник.