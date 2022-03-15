Приложение «Госуслуги Московской области» обновили для доступа без App Store и Google Play

Обновленное мобильное приложение «Госуслуги Московской области» появилось на региональном портале. Благодаря этому даже в случае отсутствия доступа к App Store и Google Play пользователи смогут без проблем скачивать его себе на смартфоны, сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

«Приложение размещено на региональном портале, поскольку мы перешли на корпоративное распространение, через внутренний сервис правительства региона. Пользователям будет удобно скачать приложение по ссылке, а установка происходит автоматически», — рассказала она.

Интерфейс приложения понятный для пользователя с любым уровнем цифровой грамотности. Перед началом работы человеку продемонстрируют небольшие подсказки по использованию приложения. Для работы нужно будет только авторизоваться с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавила министр.

В приложении можно получить 232 онлайн-услуги, список сервисов постоянно расширяется. Чтобы получить информацию об услугах, нужно воспользоваться каталогом или поиском в мобильном приложении. Там же есть экспертная система, которая поможет разобраться со списком документов для конкретной услуги. Кроме того, там можно найти ближайший офис МФЦ или узнать статус поданного заявления.

Пользователям, которые уже устанавливали приложение, нужно его удалить со своего устройства и скачать заново. Официальное приложение установится автоматически.

После первого запуска приложения на экране появится предупреждающее сообщение. Чтобы открыть приложение и начать пользоваться сервисами, необходимо в настройках смартфона, в разделе «Основные» — «VPN и управление устройством» под заголовком «Корпоративное приложение», перейти на профиль MOTS IKT, GKU и нажать на кнопку «Доверять». После этого разработчик становится доверенным на все время использования приложения.

Скачать и установить приложение можно на устройства с операционными системами iOS и Android. Ссылка для скачивания доступна на портале госуслуг Московской области.